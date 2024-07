Den "ganzen mediterranen Raum" betrachtete Tübke als seine "wahre künstlerische Heimat", die großen Renaissance-Maler als seine "Wahlverwandten". 1971 war er das erste Mal nach Italien gereist, der Mailänder Kunsthändler Emilio Bertonati hatte eine Wanderausstellung organisiert, die Tübke international bekannt machte. Nachdem ihm die elf Jahre währende, körperlich zehrende Arbeit am Bauernkriegspanorama "seiner Gegenwart und Umwelt fast entfremdet" hatte, begab er sich auf Reisen in den Süden, um wieder an Licht und Luft zu kommen.

Im Mai 2004 eröffnete das Panorama Museum in Bad Frankenhausen die Werkschau "Faszination Mittelmeer" mit Bildern aus mehr als 30 Jahren. Zur Eröffnung konnte er wegen seines Gesundheitszustandes nicht mehr kommen. Tübke starb am 27. Mai 2004 im Alter von 74 Jahren in Leipzig. Dort gab es auch im Jahr seines 90. Geburtstages keine große Schau. Dafür wurde in Schönebeck an den berühmten Sohn der Stadt erinnert; das Panorama Museum in Bad Frankenhausen zeigte Bilder seiner ersten Reise in die Sowjetunion: "Werner Tübke. Von Petersburg bis Samarkand – Unter fremden Menschen". Bildrechte: imago/imagebroker

Neuer Blick auf "Kunst in der DDR"

Und 30 Jahre nach dem Mauerfall widmete sich der Kunstpalast in Düsseldorf 2019 in einer großen Sonderausstellung der DDR-Kunst: "Utopie und Untergang. Kunst in der DDR". Zu sehen sein sollten auch mehrere Hauptwerke "der seit der documenta 1977 als offizielle Maler der DDR wahrgenommenen Künstler Bernhard Heisig, Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke, Willi Sitte", um "tiefere Einblicke in deren Schaffen" zu ermöglichen. Dafür sei die Zeit nun offenbar reif, kommentierte Tübkes Galerist Karl Schwind im Gespräch mit MDR KULTUR.

Im westdeutschen Kunstbetrieb habe vielleicht lange das berühmte Zitat von Georg Baselitz, der in den Westen gegangen war, nachgewirkt. Der Maler nannte seine ostdeutschen Kollegen, die in der DDR blieben, einst "Arschlöcher", "ohne inhaltliche Argumente zu liefern", wie Schwind findet.

Nun ändere sich die Situation, ein ehemaliger Frankfurter Museumsmann wage sich in Düsseldorf daran, DDR-Kunst zu zeigen. Schon dass der Bundespräsident zur Eröffnung komme, zeige, dass sie ein anderes Gewicht bekomme.

Der Begriff DDR-Kunst ist bei mir negativ besetzt. Ich verstehe darunter etwas nicht zu definierendes: nicht ganz modern, nicht ganz altmodisch, ein bisschen plakativ, ein bisschen optimistisch, sehr vereinfacht gemalt, aber nicht expressiv, und ohne Substanz. Die Anfangsjahre waren dabei am schlimmsten. Und: Ich zähle mich nicht zur DDR-Kunst. Wenn man an die denkt, denkt man bestimmt nicht an meine Bilder. Werner Tübke, 1999

Tübke 360 Grad und digital

Eine Hommage an Tübke und sein monumentales Werk in Bad Frankenhausen zeigte 2022 das Leipziger Kunstkraftwerk in Form einer 25-minütigen Bild- und Klangkomposition unter dem Titel "The Great Circle", projiziert auf die Wände der Maschinenhalle. Der New Media Künstler-Franz Fischnaller und Komponist Steve Bryson schufen mit der 360-Grad-Installation ihre Interpretation des Welttheaters anhand zwölf einzelner Szenen aus dem Gemälde.



Dafür wurde das 1.700 Quadratmeter große Original digitalisiert. Heißt: 3.000 hochauflösende Aufnahmen wurden zu einer großen Bilddatei mit einer Auflösung von 10GigaPixel zusammengefügt. Besucherinnen und Besucher konnten sich via App in das Gemälde hineinzoomen. In Videostatements berichteten Zeitzeugen von ihren persönlichen Erlebnissen mit dem Künstler. Nach der Premiere in Leipzig sollte das Projekt international touren. Bildrechte: Kunstkraftwerk Leipzig/Luca Migliore

Sonderausstellungen zum 20. Todestag