Das ifa befasse sich auch mit Fragen der Wahrnehmung dieser Künstler. Hat man ein differenziertes Bild von ihnen oder ist es eher stereotyp? Wie findet Kunst aus der ehemaligen DDR ihre Stellung im Kunstbetrieb? Das beschäftige auch junge Künstler. Gitte Zschoch, die aus Borna stammt, erinnert in den Zusammenhang an die Elitenforschung: Wie viele Menschen, die in der DDR geboren wurden, befinden sich heute in Führungspositionen? Ähnliche Debatten gebe es auch in der Kunst: Wer ist an den Museen und was zeigen die für Kunst und in welcher Art und Weise? Da sei eine Diskussion im Gang und dazu werde es in diesem Jahr noch ein Symposium geben – in Kooperation mit dem ifa.