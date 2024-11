Dabei war die Ausgangssituation für die späteren Leinwandheld*innen alles andere als rosig. Noch in 90er-Jahren dominierten konzeptuelle Kunst, Fotografie und neue Medien in Leipzig. Wer sich trotzdem der Malerei verschrieb, galt einfach als uncool.

Nach dem Diplom an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) fand sich eine Gruppe junger Künstlerinnen und Künstler zusammen, um pragmatisch und ohne Manifest nach Ausstellungsmöglichkeiten zu suchen. Als lose Künstlergruppe konzipiert, stellte sie ab 2000 in Leipzig, später in Speyer, Oldenburg und Frankfurt/Main aus. Ihre erste Ausstellung in Leipzig nannten sie "LIGA". 2002 folgte man dem Rat des umtriebigen Galeristen Judy Lybke und gründete eine Produzentengalerie in Berlin, die den gleichen Namen trug - "LIGA".