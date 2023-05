"Looking for Humanity" Ausstellung in Magdeburg beleuchtet das Verhältnis von Macht und Kunst

Im Kunstmuseum Kloster Unser lieben Frauen in Magdeburg gibt es eine neue Ausstellung mit dem Titel: "Looking for Humanity". Sie zeigt internationale Positionen aus Fotografie, Malerei und Videokunst, die sich mit dem Thema Menschlichkeit auseinandersetzen. Die Werke beziehen Stellung zu Themen wie dem Krieg in der Ukraine, der nuklearen Bedrohung durch einen Atomkrieg oder terroristischen Selbstmordattentaten. So regt die Ausstellung zum Nachdenken über politisches Handeln und die Auswirkungen von Macht an.