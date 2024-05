Bildrechte: MDR/Aud Merkel

Graben wie die Profis Winckelmann-Museum bietet Archäologen-Camp für Kinder

05. Mai 2024, 16:31 Uhr

In Stendal können sich Kinder selbst an archäologischen Grabungen ausprobieren. Im Archäologen-Camp des Winckelmann-Museums lernen sie, was man dafür alles braucht und wie das geht. Museumsdirektorin Stephanie-Gerrit Bruer und Museumspädagogin Jennifer Wilde erklären, warum die Ausgrabungen so spannend sind.