In den katholischen Gemeinden der Oberlausitz wiehern jetzt mehr Pferde als sonst in den Ställen. Die Tiere werden teils aus fernen Landesteilen eigens für den Ostersonntag hierher gebracht und geschmückt. Die Osterreitertradition will es, dass die traditionsbewussten, in schwarze Anzüge und mit Zylinder gekleideten Herren hoch zu Ross in die Nachbargemeinde reiten, dabei von der Auferstehung Christi singen und Gebete sprechen. Die Prozession lockt alljährlich viele tausend Gäste an. Die frühesten Reiter starten gegen 9:15 Uhr in Ralbitz, die spätesten 12:45 Uhr in Panschwitz-Kuckau. Ein spektakulärer Termin, der bis in die Nachmittags- und Abendstunden währt.