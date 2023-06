Gedenkort Studierende sammeln Ideen für Wismut-Erbe-Haus in Ronneburg

In Ronneburg im thüringischen Landkreis Greiz soll ein Wismut-Erbe-Haus entstehen. Dafür erarbeiten Studierende aus Lübeck gemeinsam mit der Wismut Stiftung, wie künftig an den Uranbergbau und die Beseitigung seiner Folgen erinnert werden soll. Der Gedenkort soll am ehemaligen Tagebau in der Neuen Landschaft Ronneburg entstehen.