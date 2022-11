Bürgerbühne Dresden "Tausend Sonnen": Die Geschichte der Wismut als Theaterstück

Die Wismut AG baute ab 1946 in Sachsen und Thüringen Uran ab und zählte vor ihrem Ende im Jahr 1990 zu den weltweit größten Produzenten des Rohstoffs. In erster Linie lieferte die Wismut Uran an die sowjetische Atomindustrie. In dem Theaterstück "Tausend Sonnen" an der Dresdner Bürgerbühne erzählen ehemalige Wismut-Mitarbeiter von ihren Erfahrungen in dem Unternehmen und vermischen so persönliche Geschichte mit Zeitgeschichte.