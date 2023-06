Von der zentralen Frageninsel breiten sich die zehn Themenbereiche sternförmig im Raum aus. Boden und Wände sind jeweils in einer anderen Pastellfarbe gestaltet. In jedem Segment steht ein besonderes Exponat im Vordergrund: Für die Künste wurde die seltene Wartburg-Harfe aus dem 15. Jahrhundert ausgewählt, für Martin Luther und die Heilige Elisabeth der Glasbecher der Heiligen, der sich später in Martin Luthers Besitz befand. Eine rund 120 Jahre alte hölzerne Reisekamera mit mächtigem Balg illustriert für die Burg als Reiseziel.

Bisher wenig beleuchteter Stoff steckt auch in der Frage, wie die Wartburg im 20. Jahrhundert instrumentalisiert wurde – war sie ein Spielball der Diktaturen? Das ist klar zu bejahen angesichts der Fotos von Bergfried und Festsaal mit Hakenkreuzen. An einer Audio- und Videostation können sich die Besucher Zeitzeugnisse anhören vom sogenannten "Heldengedenken" im Jahr 1933 und Fernsehberichte sehen aus den 1960er und 80er Jahren, als die DDR-Oberen die Burg besuchten. Die Wartburg sei "wie Teflon", sagt Franziska Nentwig. Nichts davon sei an ihr hängen geblieben, aber es sei Teil ihrer Geschichte, sie sei "in Dienst genommen" worden.