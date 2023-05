Kunstwerke der Patient*innen über den Psychiatrie-Alltag

Ein ganzer Raum befasst sich mit dem, was Patienten und Patientinnen hinterlassen haben. Sie zeichneten, nähten, schrieben, drückten so ihre Gefühle aus oder erzählten einfach vom Alltag in der Heilanstalt. So bestickte Agnes Emma Richter (1844-1918) ihre Jacke mit ihrer Autobiografie. Die Krankenakte beschreibt sie als blass aussehende, durch Verkrümmung der Wirbelsäule missgestaltete Frau, die für andere eine Gefahr darstelle. Doch waren diese Menschen wirklich alle so "verrückt", dass sie für Jahrzehnte in einer Anstalt wie Hubertusburg eingesperrt sein mussten?

Krankenakten erzählen bewegende Geschichten

Viele Patientenakten hat die Kuratorin im Sächsischen Staatsarchiv Leipzig gesichtet. Einige von 134 laufenden Metern, die seit 1840 angelegt wurden, sind ausgestellt. "Diese Arbeit ist stellenweise sehr bewegend, wenn man diese Akten liest und da Schicksale irgendwie erfährt. Also es gab auch Momente, wo ich wirklich kurz rausgehen musste, weil das ja wirklich, wenn das eine Ärztin oder ein Arzt aufschreibt, das sind natürlich sehr nüchterne Beschreibungen von eigentlich sehr schlimmen Schicksalen", erzählt Tony Eva Hoyer.

Eine Detailansicht der Erinnerungskisten der ehemaligen Bewohner*innen der Psychiatrie Hubertusburg. Bildrechte: Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Tom Dachs In einer Audiostation erzählen die ehemalige Chefärztin und eine ehemalige Patientin der Psychiatrie von ihrer Zeit im Fachkrankenhaus Hubertusburg zu DDR-Zeiten. Schon damals hat sich der Alltag hier sehr verändert. Tony Eva Hoyer: "Das heißt, vorher gab es zum Beispiel Anstaltskleidung, es gab eine Geschlechtertrennung, und das wurde alles aufgelöst. Es gab offene Stationen, die Patientinnen konnten ihre eigenen Sachen auch selbst verwalten etc. Und als zweite Stimme haben wir eben noch bei der Audiostation die Frau Scharf, die eben keine Ärztin war, sondern eben eine Patientin hier in der Psychiatrie war und eben aus ihrer Sicht hingegen schildert, wie sie das alles wahrgenommen hat. Und das ist eigentlich ganz schön, wirklich das aus zwei Perspektiven zu betrachten und zu sehen, wie, obwohl sie quasi am gleichen Ort waren, wie unterschiedlich ihre Erinnerung logischerweise an das ist, was sie erlebt haben."

August Bebel und Wilhelm Liebknecht im Gefängnis Hubertusburg

Die große Geschichte braucht für die Erzählung aus zwei Perspektiven bspw. den Gipsschädel von August dem Starken oder große Porzellanvasen aus Meißen, die sogenannten Hubertusburger Vasen. Auch ein Bild von der Gefangennahme und Befreiung der Prinzen Albert und Ernst gehören zur musealen Erzählung des sächsischen Hochadels, der sich in Hubertusburg rauschende Feste leisten konnte. Aber oftmals reichen kleine Dinge, um sich zu erinnern. Fotos, Bücher, Scherben, Fundstücke. Man nimmt sie mit nach Hause, packt sie in Kisten. Vielleicht werden sie nach dem Tod weggeworfen, weil die Hinterbliebenen damit nichts anfangen können. Den vorletzten Raum nimmt der Besucher vielleicht sogar wie eine Kammer voller Kuriositäten wahr, als Sammelsurium unterschiedlichster Erinnerungsstücke.

Weniger bekannt ist, dass dieser Ort im 19. Jahrhundert Gefängnis war. Hier saßen August Bebel und Wilhelm Liebknecht 1872 als politische Gefangene ein.

Das Gemälde von Michael Gawlick (1975) beschreibt den Sozialistenprozess von 1872 in Leipzig, bei dem die Sozialdemokratischen Arbeiterführer August Bebel und Wilhelm Liebknecht zu 30 Monaten Festungshaft verurteilt wurden, die sie großenteils in Hubertusburg absaßen, allerdings unter recht komfortablen Bedingungen, anders als Strafgefangene. Bildrechte: Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Tom Dachs

Sehr berührend ist die kleinformatige colorierte Zeichnung "Sitzender Knabe als Akt" von Hildegard Seemann-Welcher, geschaffen um 1929. Das Bild kam 1923 als Schenkung der MUSEIS SAXONICIS USI – Freunde des SKD e.V. ins Kupferstichkabinett. Die Malerin litt an Schizophrenie und wurde wie auch die Malerinnen Gertrud Fleck und Elfriede Lohse-Wächtler in Pirna Sonnenstein Opfer der NS-Euthanasie. Viele Patienten von Hubertusburg erlitten das gleiche Schicksal.

Muss man sich wirklich an alles erinnern?

Wer aus dem Fluss Lethe trinkt, vergisst alles. Damit beschäftigt sich das Bild "Der Strom" des Leipziger Malers Neo Rauch. Bildrechte: courtesy Galerie EIGEN + ART Mit dieser Frage befassten sich schon die alten Griechen. In ihrer Mythologie gibt es den Fluss des Vergessens. Lethe. Wer aus ihm trinkt, weiß von all den schlimmen Dingen nichts mehr. Aber auch die guten Erinnerungen sind verschwunden. Mit diesem Thema befasste sich 1992 der Leipziger Maler Neo Rauch im "Der Strom".



Unscheinbar aber doch wirkungsvoll soll ein kleiner Blumenkranz genau das Gegenteil bewirken. Vergissmeinnicht aus dem Museum für sächsische Volkskunst. Sie symbolisieren die zärtliche Erinnerung, Treue, Verbundenheit, Abschied in Liebe. Es geht am Ende der Ausstellung auch darum, wie Erinnerungen bei Demenzkranken durch Emotionen geweckt werden. Ein Walzertanz soll Erinnerungen an die Ausstellung im Schloss Hubertusburg im Gedächtnis festhalten. Und man kann hier auch eine bereits frankierte "Vergissmeinnicht"-Postkarte einwerfen.