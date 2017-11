Cover von "Meine Lene" Bildrechte: Aufbau Verlag

16 Jahre lebte Lene Voigt in Dösen - bis zu ihrem Tod. An diesem Ort kreuzt sich ihre Biografie mit der von Tom Pauls: Er wuchs ganz in der Nähe auf, und seine Urgroßmutter war zur gleichen Zeit wie Voigt Patientin in der Heilanstalt.



Das erste Mal ließ sich Voigt 1936 wegen einer Psychose behandeln, das war in Schleswig. Doch auch wieder in Leipzig angekommen, ließ die Krankheit ihr keine Ruhe. Am 11. Juli 1946 rief eine Frau von Bromsdorff - Lene Voigts Vermieterin - in der Universitätsnervenklinik Leipzig an. Man solle ihre Untermieterin sofort abholen: