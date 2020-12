Fragwürdige Verbindungen zur Jury

Die offizielle Ernennung wurde dennoch zunächst verschoben. Zuvor soll die Jury-Präsidentin laut einer Presseerklärung der Kulturminister die Gelegenheit erhalten, sich Anfang Januar zu den Vorwürfen in den Medien zu äußern. Denn die Verflechtungen von internationalen Experten, Beratern und Kulturmanagern, die sich gegenseitig die Bälle, in diesem Fall die Aufträge zuspielen, sollen bis in die Jury hineinreichen.

Traurige Zuschauer sitzen auf dem Rathausplatz in Hildesheim und verfolgen die Bekanntgabe der Kulturhauptstadt. Bildrechte: dpa Dass die Bewerbungen auch anderer Städte schon seit Jahren von immer derselben kleinen Gruppe von Experten begleitet werden, ist auch wissenschaftlichen Beobachtern aufgefallen. So hält die Kulturwissenschaftlerin Kristina Jacobsen vom ECoC LAB (ein Institut für Kulturpolitik aus Hildesheim, das Kulturhauptstadt-Bewerber bewertet) Berater zwar für hilfreich, findet die regelmäßigen, nicht-öffentlichen Treffen der selbst ernannten European Capital of Culture Family für fragwürdig: "Ich habe das Gefühl, sie machen sich das ein bisschen zunutze, dass die ganze Initiative Kulturhauptstadt so ein Transparenzproblem hat."

Von Ideal zu Kapital

Dabei hatte 1985 alles so schön angefangen: Die damalige Kulturministerin Griechenlands, Melina Mercouri aus der sozialdemokratischen PASOK, hatte die Idee der Kulturhauptstadt auf den Weg gebracht. Zur ersten großen Feier in Athen reisten die Staatsoberhäupter Europas an, um zu demonstrieren, dass Europa mehr ist als nur ein Verbund wirtschaftlicher Interessen.

Jetzt aber zeigt sich, dass sich rund um die Vergabe des Kulturhauptstadt-Titels ein Geflecht von Profiteuren entwickelt hat. Das verwundert wenig, denn es geht um viel Geld. Chemnitz zum Beispiel rechnet mit etwas mehr als 50 Millionen Euro für die kulturelle Entwicklung der Stadt. In Chemnitz wurde die Bekanntgabe groß gefeiert. Bildrechte: Harry Härtel

Um Chancen auf dieses Geld zu erhalten, nutzen Bewerberstädte die Dienste von Beratern. Dabei leiste nicht jeder gute Arbeit und würde "unangemessen viel Geld" verdienen, meint Kulturmanager Ulrich Fuchs. Er war Programmdirektorin Marseille und selbst als Berater für diverse europäische Städte tätig. Von manchen wird er sogar "Mister Kulturhauptstadt" genannt. Eine Vermittlung von Beratern findet er nicht anrüchig: "Wenn ich in einer Stadt gefragt werde, ob ich jemanden auf der europäischen Bühne kenne, den sie für diese und jene Frage heranziehen könnten – und ich kenne in Europa sehr viele Leute, die an dem Projekt gearbeitet haben – dann ist das doch nicht unanständig, wenn ich sage: 'Ich würde mal den fragen, vielleicht kommen Sie mit dem zurecht, oder diese Person kann Ihnen Rat geben.' Letztlich ist es eine Entscheidung der Stadt, den Rat zu befolgen oder nicht", so Fuchs.

Fehlende Sperrfristen

Schon in der Bewerbung setzte Chemnitz auf das Fahrrad Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer Die Tätigkeiten der Berater sind völlig legal. Doch was unanständig ist und was nicht, darüber gehen die Meinungen auseinander. Ein Beispiel: Jiří Suchánek war 2015 Direktor der tschechischen Kulturhauptstadt Pilsen. Inzwischen ist er dort Leiter eines Kulturzentrums. Außerdem war er Mitglied der Jury, die in diesem Jahr den Titel Kulturhauptstadt vergab. Nun plant Chemnitz eine Fahrradtour ausgerechnet nach Pilsen, zu eben jenem Kulturzentrum Sucháneks. Manche sehen darin einen krummen Deal.

Die EU, die den Titel Kulturhauptstadt verantwortet, verlangt zwar das Einhalten von Compliance Regeln, aber Beobachter fragen, ob das weit genug geht. "In Wirtschaftsunternehmen ist es so, dass es Sperrfristen gibt, wenn man die Branche wechselt, dass man nicht sofort in den nächsten Bereich oder als Berater gehen kann", erklärt Kristina Jacobsen vom ECoC LAB. "Das ist bei Kulturhauptstadt scheinbar anders. Es ist merkwürdig, dass man erst Kulturmanager, dann Juror, dann Berater ist – ohne irgendwelche Sperrfristen. Zurecht wurde oft darauf verwiesen, dass die EU sich eigentlich nur zurücklehnt und das laufen lässt, weil es eben so gut läuft. Aber jetzt sieht man, es läuft doch nicht so gut und vielleicht ist es auch mal notwendig, dass da gegengesteuert wird."