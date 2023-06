Es ist wichtig, die Bildschirmzeit nicht noch durch den Unterricht zu erhöhen. In meinem Unterricht nutze ich auch mal klassische Hilfsmittel: Text auf Papier, ein Stift zum Markieren. Es geht darum, den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zu geben, sich intensiv zu fokussieren. Bei Internetrecherchen guckt man hier und da und dort. Man setzt sich etwas zusammen, ohne es vielleicht wirklich verstanden zu haben. Aber man muss die Erfahrung machen, dass es auch ohne Smartphone geht. Das ist vielleicht anstrengend und wenig unterhaltsam. Aber es lohnt sich, an einer Sache dran zu bleiben. Es ist ein großes Glück, Dinge wirklich gedanklich zu durchdringen und zu begreifen.

Sie haben einige Elftklässler für eine Woche sozusagen in den "Flugmodus" geschickt. Was ist Ihnen in dieser Woche aufgefallen?

Schule ist ein sehr intensiver Ausschnitt im Leben eines Jugendlichen. Besonders in den Pausen sehe ich immer wieder, dass das Smartphone unabdingbar geworden ist. Es ist dann regelrecht gespenstisch still in den Klassenräumen, weil das Gerät die Jugendlichen einsaugt. Während des Experimentes war es endlich wieder lauter, frecher und kommunikativer in der Klasse. Die Schülerinnen und Schüler haben mir sogar einen Streich gespielt – so etwas ist mir in meiner ganzen Zeit als Lehrer noch nicht passiert! Außerdem ist mir aufgefallen, dass Außenseiter wieder als solche sichtbar geworden sind. Hinter einem Smartphone können sich schüchterne Menschen sonst immer gut verstecken und sind gar nicht aufgefallen.