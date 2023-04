Die Episoden der ersten Staffel:



1. Der Darkroom Mörder (ab 25. April)

Die erste Folge führt in den Darkroom einer Berliner Schwulenbar im beliebten Partybezirk Friedrichshain. An einem frühen Morgen Anfang Mai 2012 entdeckt das Reinigungspersonal eine Leiche: Einen 32-jährigen Mann. Stranguliert und vergiftet. Erst Wochen später wird klar: Er ist nur eines von mehreren Opfern. Der Täter: Ein Serienmörder. Diese Episode erklärt, wie Liquid Ecstasy als beliebte Partydroge des Berliner Nachtlebens zu einer Mordwaffe wird und welche Herkunft und Bedeutung Darkrooms, vor allem in der schwulen Kultur, haben. Außerdem geht es um die Berliner Boulevardmedien, die mit ihrer Berichterstattung eine ganze queere Szene wochenlang in Atem halten, bis der Täter schließlich beinahe zufällig ausfindig gemacht wird.



2. Die lesbische Mord GmbH (ab 25. April)

Marion Ihns lebt in Schleswig-Holstein in einer scheinbar glücklichen Ehe mit einem Mann. Erst später erfahren wird, dass Marion in ihrer Ehe Opfer von Misshandlung und Missbrauch wird, wie sich Marion in eine Frau verliebt und unfreiwillig mit ihrer Geliebten und Partnerin Judy zu einer der berühmtesten lesbischen Frauen Deutschlands wird. Beide werden für einen Mord, den sie in Auftrag geben, mit ungewöhnlich hohem Strafmaß im Jahr 1974 verurteilt. Ihr damit verbundenes Zwangs-Outing wird zu einer bundesdeutschen Hexenjagd sowie Kampagne der Boulevardmedien gegen alle lesbische Frauen und aktiviert diverse feministische Initiativen, die gegen die misogyne Berichterstattung und den skandalösen Schauprozess vorgehen. Die Folge ordnet den Fall ein und hinterfragt die öffentliche Wahrnehmung von FLINTA* in der heutigen Zeit.



3. Transtod wegen Hassliebe (ab 9. Mai)

Die 17-jährige Mercedes Williamson hütet ein Geheimnis, das sie ihr Leben kosten wird. Als sie ihren Freund Joshua kennen und lieben lernt, kommt es bei ersten Intimitäten in einem Auto zur Offenbarung. Auch Joshua verheimlicht nun, dass seine Freundin einst als Junge auf die Welt kam, heute aber als Frau lebt. Schließlich erschlägt Joshua seine Freundin brutal in einem Wald mit einem Hammer. "Es war falsch, dass sie als Frau lebte, obwohl Gott sie als Mann zur Welt brachte", soll das 29-jährige Gangmitglied vor Gericht gesagt haben, das zudem eine Offenbarung des Gehmnisses in Gang-Kreisen befürchtete. Das Urteil ist historisch: Es ist die erste Verurteilung in der US-Geschichte wegen Hassverbrechen an einer Transgender-Person. Joshua sitzt lebenslänglich und muss eine Geldbuße in Höhe von 250.000 US-Dollar zahlen.



4. Der schwule Serienkiller: Jeffrey Dahmer (ab 23. Mai)

Ein junger schwuler Mann lernt beim Trampen einen Autofahrer kennen. Sie flirten miteinander und er lässt sich von ihm nach Hause einladen. Sein Fahrer wird zum Mörder, vergeht sich an der Leiche und zerstückelt sie. Er wird nicht das einzige Opfer bleiben, das sich der Mörder u.a. auch in Schwulenbars und einer Schwulensauna in Milwaukee sucht. Die Folge beleuchtet die Tathergänge sowie das Leben des Täters und stellt die Frage, wie er 44 Jahre später zum gehypten Monster werden konnte. Netflix feierte mit der Serie über sein Leben im Herbst 2022 historische Erfolge, Ebay beginnt, Konten zu löschen, auf denen User "Jeffrey Dahmer Kostüme" zu Halloween anbieten. Wir sprechen über den Hype, die Retraumisierung der Angehörigen der Opfer, Dahmers Vater, der Netflix verklagt und fragen, warum True Crime Erzählungen viel zu oft Täter in den Fokus rücken, Opfer aber zu selten nebensächlich betrachten.



5. Die lesbische Vampir-Mörderin (ab 6. Juni)

Brisbane, Australien, im Oktober 1989: Die 26-jährige Tracey Wigginton verbündet sich mit ihrer Liebhaberin Lusa Ptaschinski und einem anderen lesbischen Paar. Sie locken den betrunkenen Edward Barlock mit der Aussicht auf Sex in ihr Auto, stattdessen findet der 47-Jährige den Tod. Der brutale Mord mit 27 Messerstichen gerät bald mit bizarren Details an die Öffentlichkeit: Wigginton trank Blut des Opfers. Doch wie waren die anderen drei Frauen in die Tat involviert? Die Boulevardpresse nennt sie seinerzeit nur "Die lesbische Vampirmörderin von Australien", damit wird sie unfreiwillig zur berühmtesten lesbischen Frau Australiens und macht 2012 erneut Schlagzeilen, als sie aus der Haft entlassen wird.



6. Der Moshammer-Mord (ab 20. Juni)

Er wurde zur tragischen Figur einer Welt, die nichts über sein Liebesleben wusste oder wissen wollte. Am frühen Morgen des 14. Januar 2005 wird Rudolph Moshammer von seinem Fahrer in seinem Haus gefunden, erdrosselt mit einem Stromkabel. Schnell wird klar: Der Mörder war ein Sexarbeiter aus dem Münchner Bahnhofsviertel. Noch heute bestätigen Prominente aus seinem Umfeld, sie wollten nichts wissen über seine "Neigungen", denn schließlich sei Sexualität privat. Warum genau diese Haltung zu Stigmata und einem geheimen Parallel-Leben führt, warum migrantische Sexarbeit in Großstädten sichtbar gemacht werden muss und Rudolph Moshammer ungewollt zu einem der berühmtesten Drag-Persönlichkeiten seiner Zeit wird, will diese Folge klären.



7. Schwuler Mord in der Provinz (ab 4. Juli)

Tatort Provinz. Bergbau, Klöppelhandwerk und eine malerische Innenstadt, die sich um die friedlich plätschernde Zwickauer Mulde herumdrapiert, können nicht mehr darüber hinwegtäuschen, dass in Aue vor einigen Jahren eines der schrecklichsten homophoben Verbrechen stattfand. Christopher W. war bekannt in der Stadt. Er liebt Schlager, tanzen, er lebt offen schwul und gerät an falsche Freunde. Ein lieber, aber armer Kerl soll er gewesen sein, die Schicksale seiner Familie hat er nie ganz verarbeitet. Noch heute beschäftigt die Kleinstadt das schreckliche Verbrechen, vor allem auf Social Media. Die Täter werden schnell dingfest gemacht, das Urteil jedoch verpasst es völlig, einen rechtsradikalen sowie homophoben Hintergrund zu sehen. Fehlen für diesen speziellen Fall, sensibilisierte Gutachter*innen, die die Behörden für diese Art von Verbrechen hätten sensibilisieren können? Diese Folge sucht Antworten.