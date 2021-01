Karin Hanczewski ermittelt seit 2016 im MDR-Tatort aus Dresden. Aktuell ist sie auch in der Mini-Serie "heuldoch" zu sehen – einer satirischen Reihe zur Metoo-Bewegung, in der sie auf anregende und witzige Art ihre feministischen Überzeugungen ausspielen kann. In der Serie "Der Tatortreiniger" trat sie als etwas verkniffene Veganerin auf. Hanczewski wurde 1981 als Kind polnischer Eltern in Berlin geboren. Sie lernte ihr Fach am Europäischen Theaterinstitut Berlin und hatte mehrere Jahre ein festes Engagement am Jungen Theater Göttingen.

Die Schauspielerin Karin Hanczewski. Bildrechte: dpa