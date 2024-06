MDR KULTUR: Du wohnst immer noch in Chemnitz und hast viel in der Kulturszene miterlebt und groß gemacht. Wie hast du diese in den 90er-Jahren wahrgenommen?

DJ Ron: Die Kulturszene war für mich immer sehr offen und sehr zugänglich. Ganz konkret war das bei mir das AJZ Talschock in Chemnitz, dort war ein Anlaufpunkt für die Hip Hop- und Punk-Szene früher. Dorthin bin ich von meinem kleinen Dorf mit dem Fahrrad gefahren. Die Zeit war wild, weil so viele Kulturen aufeinander geprallt sind. Und man hat sich dort vernetzt, weil die Hip-Hop-Kultur noch megaklein war. Es gab nicht so viele Menschen, die Hip Hop gehört haben oder aktiv in der Szene waren.

Hast du sehr viele Unterschiede in der Szene gemerkt, gerade zu anderen Städten in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Thüringen?