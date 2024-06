1. Geboren und aufgewachsen in Sachsen

Ulrich Mühe wurde am 20. Juni 1953 im sächsischen Grimma als Friedrich Hans Ulrich Mühe geboren. Von 1960 bis 1970 besuchte er die Polytechnische Oberschule in Grimma und schloss dann eine Ausbildung zum Baufacharbeiter ab. Seinen anderthalbjährigen Wehrdienst, den er bei den Grenztruppen der DDR an der Berliner Mauer ableistete, musste er vorzeitig wegen eines Magengeschwürs abbrechen.

Bildrechte: MDR JUMP

2. Studium in Leipzig

Von 1975 bis 1979 studierte Ulrich Mühe an der Leipziger Theaterschule "Hans Otto" Schauspiel. Während des Studiums konnte er als Komparse erste Bühnenerfahrungen sammeln und war am Städtischen Theater im damaligen Karl-Marx-Stadt (heute Chemnitz) in kleineren Rollen zu sehen.

3. Karrierestart am Theater in Chemnitz

Seine erste größere Rolle bekam Ulrich Mühe 1979 in Chemnitz. Hier war er als Lyngstrand im Stück "Die Frau am Meer" von Henrik Ibsen zu sehen. In den 80er-Jahren zog es ihn dann nach Berlin: Nachdem er von Heiner Müller entdeckt wurde, trat er auf der Ost-Berliner Volksbühne auf. Später wurde er Ensemblemitglied am Deutschen Theater in Berlin. Seine Theaterlaufbahn führte ihn bis zum Burgtheater in Wien. Auch am Boulevard-Theater war Mühe zu sehen, zum Beispiel in Oscar Wildes "Bunbury" und in Carl Sternheims "Die Hose".

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Britta Pedersen

Im Jahr 2004 wechselte er die Perspektive und führte Regie bei einer Theaterinszenierung des Dramas "Der Auftrag" von Heiner Müller.

4. Internationale Bekanntheit durch Film und Fernsehen

Ulrich Mühe war aber auch im Film und Fernsehen präsent. Sein Debüt auf der Kinoleinwand feierte er in der DEFA-Komödie "Olle Henry", in dem Michael Gwisdek in der Titelrolle zu sehen war. Die erste Hauptrolle im Fernsehen hatte er in "Der Mann und sein Name" von Vera Loebner. Zudem wurde er dem deutschen Publikum durch seine Darbietungen in den populären Folgen des Krimis "Polizeiruf 110" bekannt.

Den internationalen Durchbruch schaffte er 1988 als Theodor Lohse mit Bernhard Wickis "Das Spinnennetz" nach Joseph Roth. Für diese Rolle erhielt er den Bayerischen Filmpreis als Bester Darsteller. Nach der Wende war er außerdem in der Komödie "Schtonk", dem österreichischen Drama "Funny Games" und in dem Nazi-Doku-Drama "Goebbels und Geduldig" zu sehen.

Bildrechte: picture-alliance/ dpa | Concorde-Film Beta

Ulrich Mühe hat auch verschiedene Hörspiele eingesprochen. "Von allem Anfang an" von Christoph Hein ist in der MDR KULTUR Lesezeit zu hören.

5. An der Friedlichen Revolution 1989 beteiligt