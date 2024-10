Gast in der beliebtesten Krimi-Reihe der Deutschen war Corinna Harfouch in ihrer Karriere schon oft. Seit 2023 ermittelt sie selbst als Kommissarin im Berliner Tatort-Team und hat damit Meret Becker beerbt. An der Seite von Robert Karow, gespielt von Mark Waschke, hat sie als abgeklärte Ermittlerin Susanne Bonard bisher in zwei Fällen ermittelt, sie gab das Debüt als ehemalige LKA-Größe und Neu-Kommissarin sogar in einer Doppelfolge. Frischer Wind für alle Kriminellen in der Hauptstadt zur Prime Time am Sonntagabend.