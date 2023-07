Zum achten Mal öffnet das Krimifestival Erfurt im Oktober seine Pforten in der thüringischen Landeshauptstadt. Geplant sind Lesungen von insgesamt 17 Krimi-Autoren aus dem In- und Ausland – darunter Jean-Luc Bannalec, Dirk Rossmann oder Karin Smirnoff. Es moderieren Julia Nachtmann, Anouk Schollähn, Wolfram Koch, Götz Otto und Peter Twiehaus. Präsentiert wird das Festival von der Buchhandlung Peterknecht, dort finden zahlreiche Veranstaltungen statt, ebenso u.a. im Kinoklub am Hirschlachufer oder im Landeskriminalamt.

Karin Smirnoff liest am 7. November aus dem Buch "Verderben", der u.a. von ihr weitergeschriebenen Millennium-Saga von Erfolgsautor Stieg Larsson. Bildrechte: IMAGO/TT