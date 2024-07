In "Warum wir laufen" geht er bei sich und anderen Läuferinnen wie Läufer – vom Profi bis zum Amateur – auf Spurensuche und will herausfinden, was sie antreibt. Und das treibt an. Denn von jedem dieser Sportmenschen hab ich ein Stück Motivation mitgenommen, mich manchmal an ein verlorenes Glücksgefühl erinnert und von manchen was grundlegend Neues gelernt. Nämlich: Wenn Du schneller laufen willst, laufe langsam. Spoiler: Es funktioniert. Dieses Buch hat den Spaß am Laufen – der sich bei Gegenwind, Nieselregen und 2 Grad Plus mitunter gut versteckt – wieder neu in mir geweckt.