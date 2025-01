Bildrechte: picture alliance/dpa | Hendrik Schmidt

Lessing-Preisträger 2025 Fünf Bücher von Clemens Meyer, die man gelesen haben muss

Hauptinhalt

22. Januar 2025, 04:00 Uhr

Der Schriftsteller Clemens Meyer wird am 22. Januar 2025 mit dem sächsischen Lessing-Preis für sein Werk geehrt. Zu seinen bekanntesten Büchern zählen "Als wir träumten" und "Die Projektoren". Meyer studierte von 1998 bis 2003 am Literaturinstitut in Leipzig. Seine Erfahrungen, die er in Jobs als Wachmann, Möbelpacker, Gabelstaplerfahrer oder während eines Aufenthaltes in der Jugendarrestanstalt Zeithain machte, spiegeln sich bis heute in seinen Texten. Wir empfehlen seine fünf besten Bücher.