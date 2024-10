Bildrechte: Maximilian Gödecke Photography, Berlin

Gewinnerin des Deutschen Buchpreises 2024 Fünf Bücher von Martina Hefter, die Sie gelesen haben sollten

14. Oktober 2024, 19:08 Uhr

Martina Hefter aus Leipzig hat den Deutschen Buchpreis 2024 gewonnen. Sie wurde 1965 in Pfronten im Allgäu geboren. Ihr künstlerisches Interesse gilt der Literatur, der Performance und der Verbindung dieser beiden Bereiche. Sie studierte am Deutschen Literaturinstitut Leipzig und lebt seit 1997 als freie Künstlerin in der Messestadt. Hefter veröffentlichte Romane, Gedichtbände sowie Hör- und performative Stücke. Sie wurde unter anderem mit dem Lyrikpreis Meran und dem Münchner Lyrikpreis ausgezeichnet. Und nun auch mit dem Deutschen Buchpreis. Neben ihrem aktuellen Roman "Hey guten Morgen, wie geht es dir?" empfehlen wir Ihnen auch diese Bücher: