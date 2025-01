Der Leipziger Schriftsteller Clemens Meyer ist mit dem Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet worden.

Die Autorin Tina Pruschmann und Georg Genoux, ein Bautzener Theaterregisseur, haben Förderpreise erhalten.

Der Lessing-Preis wird vom Freistaat Sachsen alle zwei Jahre an Personen vergeben, deren Werk in der Tradition Gotthold Ephraim Lessings steht.

Der Leipziger Autor Clemens Meyer hat den Lessing-Preis des Freistaates Sachsen 2025 erhalten. Wie das Land mitteilte, wurde der Preis am Mittwoch übergeben. Er ist mit 20.000 Euro dotiert.

Das Kuratorium unter dem Vorsitz von Kulturstaatsministerin Barbara Klepsch begründete die Entscheidung unter anderem mit Meyers bereits umfangreichen Werk, in dem er immer wieder aufs Neue sein herausragendes literarisches Talent und seine Souveränität als umtriebiger Künstler und freier Geist unter Beweis stelle. "In seinen Schilderungen beleuchtet er besonders die Perspektiven der Außenseiter, Ausgegrenzten und Unterprivilegierten", hieß es weiter.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Zu Meyers bekanntesten Werken zählen "Als wir träumten" und der Roman "Die Projektoren", der auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2024 stand und mit dem Bayerischen Buchpreis ausgezeichnet wurde. Bei der Vergabe des Lessing-Preises in Kamenz sagte Clemens Meyer MDR KULTUR, er freue sich, einen Preis zu bekommen, der mit einem "schönen Namen wie eben Lessing" verbunden sei. Auch wenn sich der Wert eines Schriftstellers nicht an Literaturpreisen messen lasse, seien diese ein Ansporn. Den Lessing-Preis bezeichnete er als eine "schöne Anerkennung aus und in Sachsen".

Förderpreise für Tina Pruschmann und Georg Genoux

Die Förderpreise sind in diesem Jahr an den Theaterregisseur Georg Genoux in Bautzen und die in Leipzig aufgewachsene Autorin Tina Pruschmann gegangen. Sie sind mit jeweils 7.500 Euro dotiert. In Bezug auf Tina Pruschmann hob das Kuratorium besonders ihren letzten Roman "Bittere Wasser" als "großartig" hervor.

Bildrechte: Robin Kunz