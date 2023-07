MDR KULTUR: Herr Lange, was bitte stellt einen moderaten Waver dar, im Gegensatz zu einem exzessiven Waver? Sascha Lange : Also ich würde mal sagen, das ist vor allen Dingen über die Frisur definiert worden. Ich gehörte ja damals zum, nennen wir es mal salopp, "Team Depeche Mode" und ich hatte nur so eine Dave-Bürste, also einen kurzen Haarschnitt. Und wer ein richtiger, cooler Waver war oder gar ein Grufti, der hatte natürlich lange Haare, die dann hochtoupiert wurden – da konnte ich frisurtechnisch nicht mithalten.

Helfen Sie mir, Herr Lange: Gruftis und Waver, das ist eine eigene Ästhetik. Die gab es in der BRD, die gab es in der DDR. Gab es da Unterschiede, hat man sich sehr geähnelt?



Also die Szenen waren sich, im Nachgang betrachtet, einerseits sehr ähnlich, was man damals gar nicht so mitbekommen hat. Auf der anderen Seite waren sie aber auch verschieden. Und die Verschiedenheit ist ganz deutlich zu suchen bei den Outfits. Als westdeutscher Waver oder Grufti – Markus Kavka ist ja gerade auch mit seinem Buch auf Lesetour, ich war letzte Woche bei ihm – der wollte damals so schöne spitze Schuhe haben, also ist er einfach in einen Laden gegangen und hat sich welche gekauft. Und das war in der DDR nicht möglich.