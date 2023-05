Sandro Standhaft: Im Grunde war es so, dass wir dickste Freunde gewesen sind und in der Szene zugange waren, also zum Beispiel kleine Partys gemacht haben. Es gab damals schon ein paar überregionale Treffen, bei denen man zusammengekommen ist, zum Beispiel in Berlin 1987 durch die "Kiss me, kiss me, kiss me"-Platte von The Cure. Da hat man sich auf dem Alexanderplatz getroffen. Und das Treffen in Potsdam wird immer als der Ort genannt, an dem die Idee für das WGT entstanden ist. Das hat auch Micha [Michael Brunner, Anm. der Redaktion] in die Welt rausposaunt, dass die Idee Ende 1988 in Belvedere entstanden ist, als sich dort 200 Gruftis getroffen haben. Ich sehe das anders.