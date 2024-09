Bildrechte: MDR/Heribert Schneiders

Todestag am 12. September Fünf Bücher von Erich Loest, die man gelesen haben sollte

12. September 2024, 04:00 Uhr

Erich Loest wird bis heute als "ostdeutscher" Autor bezeichnet, doch spiegeln sich in seinem Leben und Werk auch und gerade die Brüche eines ganzen deutschen Jahrhunderts. Geboren am 24. Februar 1926 im sächsischen Mittweida, trat Loest als junger Mann erst in die Hitlerjugend und dann in die NSDAP ein. 1944 wurde er Soldat der Wehrmacht, geriet in amerikanische Gefangenschaft und folgte nach dem Krieg als Arbeiter in den Leuna-Werken und später als Journalist und Schriftsteller zunächst den Ideen vom Aufbau eines sozialistischen deutschen Staates. 1947 trat er in die SED ein, deren politische Doktrinen er spätestens mit den Arbeiteraufständen im Juni 1953 in Frage stellte. Als angeblicher Konterrevolutionär wurde Loest 1958 zu siebeneinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt, schrieb teils unter Pseudonym und geriet immer wieder mit dem DDR-Schriftstellerverband und den Zensur-Behörden aneinander. 1981 siedelte er in die BRD über, gründete seinen eigenen Verlag und kehrte 1998 nach Leipzig zurück. Am 12. September 2013 starb Loest in Leipzig. Diese Bücher bezeugen sein ereignisreiches, widerspruchsvolles Leben: