Dr Neid 's is wärklich draurich awer wahr:

Dr Neid wärd in dr Welt nich rar.

Där hält sich wie ’ne Dauerwurscht

un schtillt wahrscheinlich nie sein' Durscht.



's gann eener noch so friedlich lähm,

manch andre Leite schteert das ähm.

Und dut mer geener Flieche was,

das schitzt een nich vor Neid un Haß.



Schon in dr Schule fing das an,

wie jeder sich erinnern gann.

Mer denkt so manchmal bei sich drin:

Der Neid muß änne Grankheet sin.



Ä grienes Gift, un wär das schlebbt,

wärd selwer um sei Glick genebbt,

schielt immer bloß nach andern schtramm,

ob die's nich ädwa besser hamm.



Doch wehe, wenn nu eener gar

beim Lodderieschbieln glicklich war!

Wäm sowas in de Dasche fließt,

där wärd vor Neid nich mähr gegrießt