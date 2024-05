Wo Schiller auftrat, war offenbar immer was los. Bei seiner Antrittsvorlesung am 26. Mai 1789 an der Universität in Jena drängten sich hunderte Studenten im Auditorium maximum. Es waren bewegte Zeiten, nur noch wenige Wochen bis zum Sturm auf die Bastille am 14. Juli 1789 in Paris. Der Dramatiker war inzwischen auch als Historiker bekannt, dabei war der ausgebildete Militärarzt auf diesem Feld Autodidakt.



Nach seiner Schrift zur "Geschichte des Abfalls der Vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung" von 1788 hatte ihn Goethe für den Lehrstuhl in Jena vorgeschlagen. Darin schrieb Schiller vom großen und beruhigenden Gedanken, dass "ein herzhafter Widerstand auch den gestreckten Arm eines Despoten beugen" kann. Nun erklärte er den Anwesenden, "zu welchem Ende" sie "Universalgeschichte" studierten: Um wahre Unsterblichkeit bei dem Versuch zu erlangen, "das Problem der Weltordnung aufzulösen und dem höchsten Geist in seiner schönsten Wirkung zu begegnen."

Bildrechte: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Die Geschichte ist überhaupt nur ein Magazin für meine Phantasie, und die Gegenstände müssen sich gefallen lassen, was sie unter meinen Händen werden. Friedrich Schiller

Er wurde gefeiert, mit Vivat-Rufen und einer "Nachtmusik", wie er damals in einem Brief an seinen Freund Körner berichtet. Doch die Arbeitslast erwies sich als riesig, das Einkommen gering. Die Studenten blieben aus. Er publizierte Aufsätze, Kritiken, Übersetzungen. 1791 brach er gesundheitlich zusammen. Er ließ sich vom Posten als Professor wieder entbinden.



Aus der "Universalgeschichte" holte Schiller jedenfalls den Stoff für seine historischen Dramen. An "Don Carlos", "Wallenstein" und "Maria Stuart" arbeitete er in Jena, das er 1799 – inzwischen verheiratet mit Charlotte von Lengefeld und Vater von drei Kindern – gen Weimar verließ.

Er sei nicht für die Welt des Hofes gemacht, "als unbedeutender bürgerlicher Mensch", dem schon allein die Garderobe fehlte, schrieb Schiller an einen Freund – und wendete sich dann doch an den Herzog in Weimar, wo schon Wieland, Herder und Goethe eine Stellung gefunden hatten. Tatsächlich wurde ihm ein kleines Jahresgehalt gewährt. Vor allem kam er auch Goethe näher.

Bildrechte: imago/Hans Blossey

Die Zusammenarbeit gipfelte 1797 im Balladenjahr, innerhalb weniger Monate entstanden in diesem frühen "Dichter-Battle" die bekanntesten deutschen Balladen, darunter Goethes "Zauberlehrling" und Schiller "Lied von der Glocke".

Fest gemauert in der Erden

Steht die Form, aus Lehm gebrannt.

Heute muss die Glocke werden ... Friedrich Schiller: "Das Lied von der Glocke"

Darum geht's: Es geht nicht nur um das Handwerk des Glockengießens, das Schiller eingehend studiert und in der Ballade auch detailliert beschrieben hat. In 19 Strophen wird das Langgedicht zur Parabel auf Leben und Tod, zum Lob der Ordnung und zum Friedensappell. Der einst rebellische Schiller, der sich als Weltbürger sah und keinem Fürsten dienen wollte, stellt nun fest: "Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann sich kein Gebild gestalten, wenn sich die Völker selbst befrein, da kann die Wohlfahrt nicht gedeihn." Und er zeigt sich bürgerlich-sittsam auch im häuslichen Bereich: "Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich das Herz zum Herzen findet!"

Es dürfte wohl nur noch wenige Schülerinnen und Schüler geben, die das "Lied von der Glocke" heute auswendig lernen. Viele Verse daraus sind Foklore. Überliefert in Sprichworten – und Parodien. Das Potenzial erkannten umgehend die Romantiker in Jena, die sich über den altväterlichen Ton und auch das Frauenbild lustig machten.

Noch mehr Sprichworte kommen aus dem "Wilhelm Tell", Schillers letztem Werk: "Früh übt sich, was ein Meister werden will", "Die Axt im Haus erspart den Zimmermann" oder der Rütli-Schwur sind ins kollektive Gedächtnis eingegangen. Goethe, der inzwischen auch Direktor des Hoftheaters in Weimar war, brachte seinen Freund auf die alte Geschichte.

Darum geht's: "Wilhelm Tell" handelt vom Schweizer Freiheitshelden, den brutalen Burgvogt Gessler und den Aufstand gegen die Habsburger Fremdherrschaft. Sogar mit Spezialkarten vertiefte sich der Dichter in die überlieferten Schauplätze. In Gang kommt das Drama mit einer der berühmtesten Theaterszenen: Der despotische Gessler hat auf dem Marktplatz in Altdorf einen Hut aufstellen lassen, der vom Volk zu grüßen ist. Tell weigert sich. Zur Strafe zwingt ihn Gessler, er solle mit Pfeil und Bogen einen Apfel vom Kopf seines Sohnes schießen. Tell gelingt das scheinbar Unmögliche. Er lässt Gessler wissen, dass andernfalls sein zweiter Pfeil ihn getötet hätte. Er wird erneut verhaftet, kann flüchten und tötet den Tyrannen später in der berühmten "hohlen Gasse".

Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern,

In keiner Not uns trennen und Gefahr.

Wir wollen FREI SEIN, wie die Väter waren! Rütli-Schwur Friedrich Schiller: "Wilhelm Tell"

Uraufgeführt wurde das Stück 1804 in Weimar. Schiller habe damit seine Enttäuschung über die Französische Revolution ausdrücken wollen, heißt es. 1792 war er zum "Citoyen francais" ernannt worden. Als seine Ehrenurkunde fünf Jahre verspätet bei ihm eintraf, lebten die Männer, die die Urkunde unterschrieben hatten, nicht mehr – sie waren der Guillotine zum Opfer gefallen.



Fest steht, in Deutschland wurde es immer wieder in politisch bewegten Zeiten aufgeführt: zur "nationalen Bestätigung" oder als "Revolutionsstück", wie das DNT Weimar auf der Website zur letzten Produktion von Jan Neumann 2019 schreibt, nominiert war sie für den Deutschen Theaterpreis "Der Faust". Mit der Aufführung 1919 wurde das Weimarer Theater übrigens in Deutsches Nationaltheater (DNT) umbenannt.



Lange war "Wilhelm Tell" allerdings auch Hitlers Lieblingsstück, aus dem er sogar in "Mein Kampf" zitierte: "Der Starke ist am mächtigsten allein". 1941 ließ er die Aufführung verbieten. Schließlich konnte "Wilhelm Tell" doch als Aufruf zum Tyrannenmord verstanden werden.

Bei der Weimarer Premiere 2019 traten am Ende die Thüringer Intendanten auf die Bühne des DNT und meldeten sich mit einer "Erklärung der Vielen" zu Wort, als ein Plädoyer ist für ein aufgeklärtes Geschichtsbewusstsein, Toleranz und Respekt.

Schiller selbst hatte vor seinem Tod am 9. Mai 1805 wohl ein wenig mit seinen humanistischen Idealen abgeschlossen. Er trug nun einen Adelstitel, was ihm egal war. Die Weimarer Verhältnisse engten ihn ein, die materiellen Sorgen waren geblieben, die Gesundheit höchst angegriffen. An seinen Schwager schrieb er, er sei "nicht willens in Weimar zu sterben". Aber anderswo war es auch nicht besser. In seinem Gedicht "Der Antritt des neuen Jahrhunderts" heißt es: "Freiheit ist nur in dem Reich der Träume".

Edler Freund! Wo öffnet sich dem Frieden,

Wo der Freiheit sich ein Zufluchtsort?

Das Jahrhundert ist im Sturm geschieden,

Und das neue öffnet sich mit Mord. Aus: "Der Antritt des neuen Jahrhunderts" von Friedrich Schiller