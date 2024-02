Auf dem Bühnenprospekt ist ein Schloss mit Merkmalen der Renaissance zu sehen. "Und davor gibt es zwei klassische Kulissenbögen, mit auf der einen Seite ganz toller Architektur und auf der anderen eine große Birke". Eine Szenerie, die in ihrer Wirkung dem illusionistischen Anspruch des Herzogs alle Ehre macht – und auch von den Feuilletons Ende des 19. Jahrhunderts für ihre Tiefe gelobt wurde.

Museumsleiter Beck erzählt, für welche Szene es die Kulisse war: "Amalia ist auf der Bühne, sie spielt die Laute. Franz kommt dazu und möchte sie zu seiner Mätresse machen. Sie widersetzt sich dem und am Ende ohrfeigt sie den lieben Franz, nimmt ihm den Degen ab und jagt ihn von der Bühne."

Zwischen 1878 und 1889 ist das Bühnenbild auf Gastspielreise gegangen. Insgesamt kam es laut Florian Beck bei 104 Aufführungen der Schauspieltruppe des Meininger "Theaterherzogs" Georg II. zum Einsatz. Im Theatermuseum Meiningen sind die erhaltenen Teile des Bühnenbilds nun erstmals wieder komplett zu sehen. Dafür wurden sie in den letzten zwei Jahren in einem Würzburger Atelier restauriert. Der Museumsleiter ist mit dem Ergebnis mehr als zufrieden: "Es ist wunderschön, so wie es aussieht."