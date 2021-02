"In Japan gibt es die Tradition der autobiografischen Fiktion. Das ist nicht eins zu eins das Leben des Autors, aber der Autor bedient sich an seiner Autobiografie", erklärt Verlegerin Katja Cassing aus Thüringen. So auch bei Chisako Watakates "Jeder geht für sich allein" – Eine Geschichte, die einen mitnimmt in den Rückblick auf das Leben einer Japanerin.

Parallelen zwischen Romanheldin und Autorin

Die Autorin Chisako Wakatake wurde 1954 im Nordosten Japans geboren. Wie die Heldin ihres Buches stammt auch sie aus einer eher ländlichen Region. Sie lebte lange in der Metropole Tokyo und führte ein Leben, wie Millionen anderer Frauen auch. Genau hier beginnt die Geschichte, ihre eigene und die der Heldin ihres Buches. Es geht um nichts Geringeres als die Frage: Habe ich meine Träume von einst wirklich gelebt?

Ich denke, da hat sie ganz viel von sich selbst verarbeitet. Sie ist Mitte 60 und es ist ihr Debütwerk. Das ist das wirklich Interessante. Die hat tatsächlich nach dem Tod ihres Mannes angefangen, Creative-Writing-Kurse zu besuchen. Katja Cassing, Verlegerin

Wenn man nach Herkunft fragt, dann auch nach Dialekt?

Chisako Wakatake wurde für ihr Buch mit dem Akutagava-Preis ausgezeichnet. Einem der bedeutendsten Preise für japanischsprachige Autorinnen und Autoren. Bildrechte: Kisei Kobayashi Wakatake landet prompt einen Erfolg mit ihrem Roman. Zwei große Preise 2017 und 2018 gingen an sie – bei einem war sie die älteste Preisträgerin. Und genau das macht vermutlich die Geschichte um Wakatake so charmant. Wie blickt sie auf Frauen in Japan? Auf Tradition und Gegenwart? Auf Brüche und Träume? Den Spagat zwischen Erwartungen und gelebtem Leben? Ihre Romanfigur heißt Momoko. Sie stellt genau diese Fragen und auch nach den sprachlichen Wurzeln ihrer Kindheit.

Plötzlich kommt nach 50 Jahren in der Großstadt, in der Standardsprache, im Hochjapanischen – was, weil sie vom Land kommt, für sie eine Fremdsprache war – im Alter mit Macht der Dialekt wieder. Katja Cassing, Verlegerin

Das Japanische in der deutschen Literatur