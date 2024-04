Angaben zum Buch Stephan Ludwig: "Zorn. Schwarze Tage"

Fischer Verlag, 2024

352 Seiten, Taschenbuch

Preis: 13 Euro

ISBN: 978-3-596-70715-7

Der Bücherfrühling – was wäre er ohne Romane, die von der Liebe erzählen. Und dieser ist nicht nur Liebesroman, sondern spielt sogar in der Stadt der Liebe: in Paris. Bernard Vautrot ist Witwer, ehemaliger Weinhändler, und wir lernen ihn in dem Moment kennen, in dem er seinen Laden an eine jüngere Generation übergibt und sich ganz neu finden muss. Anfang 60 ist er – und der Weg führt ihn immer wieder auf den legendären Friedhof Père-Lachaise. Er beobachtet die Füchse dort und weist den Touristen die berühmten Gräber. Am liebsten würde er selbst ins Schattenreich einziehen, doch dann lernt er die junge Aurélie kennen. Bildrechte: Oktopus Verlag

Rainer Moritz ist nicht nur Literaturkritiker (auch bei MDR KULTUR) und Leiter des Literaturhauses in Hamburg, er führt als Romancier immer wieder in das Flair Frankreichs. "Vielleicht die letzte Liebe" ist ein frühlingsleichter Roman des Findens und des Erfindens eines Protagonisten, der eine Zeit lang denkt, das Leben sei schon vorbei, bevor doch nochmal etwas passiert.

Angaben zum Buch Rainer Moritz: "Vielleicht die letzte Liebe"

Oktopus Verlag, 2024

192 Seiten, gebunden

Preis: 20 Euro

ISBN: 978-3-311-30060-1





Schon die Anfangsseiten dieses Romans führen in ein Paradies, in das man sofort einziehen mag: Dieses kleine Haus am Sonnenhang – ein winziges Bruchsteinhaus in einer genauso göttlichen wie gottverlassenen Gegend in Italien, im Piemont. Der Ich-Erzähler zieht dort saisonweise ein, hat es gekauft als Nest für seine Liebe und auch als Ort, an dem er schreiben kann. Es sind die 90er-Jahre, alles noch ohne Handy und Social Media, wenn der Held mal raus will aus seinem Paradies, dann geht’s per Fahrrad in die nächste Kleinstadt, in die Kneipe, einmal die Woche – und in der Kleinstadt passiert so Einiges … Bildrechte: Hanser Verlag