Wieso ist denn das Kind dauernd krank? Weshalb ist der kleine Albert so blass? Und weshalb muss ständig der ledige Doktor bei der Witwe und ihrem Sohn aufkreuzen? Als Alberts Mutter bemerkt, dass sie sich als fürsorgliche und aufopfernde Pflegerin fühlen kann, wenn ihr Kleiner krank ist, tut sie ihm jeden Tag ein wenig Gift ins Essen. Dem Doktor gelingt es spät, den Jungen aus dem gefährlichen Mutter-Sohn-Verhältnis zu lösen. Und in der Großstadt, auf sich allein gestellt, fängt sogar eine zarte Liebesgeschichte an. Erst ganz zum Schluss kann Albert wahrnehmen, was seine Mutter mit ihm gemacht hat. Dann ist alles zu spät. Bildrechte: Suhrkamp

Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom ist eine pathologische Störung, die zu 95 Prozent bei Frauen, vornehmlich bei leiblichen Müttern auftritt. Erzählt wurde bisher wenig davon, und wenn, dann eher in Fernsehserien denn in der Literatur.



Aber es ist nicht nur diese spektakuläre Schilderung einer Krankengeschichte, die diesen Roman auszeichnet – es ist die Sprache von Valerie Fritsch, die fein gearbeitet, immer wieder verwundernd in ein Menschenleben führt. Das klein und schutzlos ist, das unnahbar wird in der Großstadt, an dem sich Liebe, Angst und Rache nur in ihren extremen Auswirkungen zeigen. Ein Buch, das große Atmosphären aus scheinbaren Nebenbeobachtungen zaubert, man möchte jeden Satz unterstreichen und sagen: genau so. Ein Buch, das lange nachklingt.

Angaben zum Buch Valerie Fritsch: "Zitronen"

Suhrkamp, 2024

186 Seiten

ISBN: 978-3-518-43172-6

Da ist er wieder. Der Jurist Björn Diemel, der durch den Therapeuten Joschka Breitner seit vier Bänden dieser Serie seine Mitte gefunden hat und weiß: In der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt, man muss es nur achtsam tun. Das mit der Mitte ist das eine, zu Problemzonen werden allerdings die Ränder von Björns Körper, die sich immer weiter von dieser Mitte entfernen. So weit, dass es ihm am Anfang des Romans nur mit Mühe und ächzender Not gelingt, eine Entführung seiner kleinen Tochter zu verhindern.



Eine Strategie gegen das bewegungslose In-sich-ruhen muss her und so wird Joschka Breitner in diesem Band zum Ernährungscoach für den dicker werdenden Diemel. "Schöner wohnen im eigenen Körper". Natürlich ahnen wir, dass Fasten fiese Laune macht und dass Björn Diemel auch in diesem Band der Serie achtsam über Leichen geht. Seine Idee, den lokalen, saisonalen und biologisch einwandfreien Anbau von Marihuana in die Hand zu nehmen und somit die lange Lieferkette aus Marokko einzukürzen, wird in die Tat umgesetzt, führt unter anderem in ein Tiger-Gehege und amüsiert sehr. Bildrechte: Suhrkamp

Karsten Dusses Strategie, in seinen Krimis die Ratgeber der Bestsellerlisten von Psychologie bis Ernährung aufzumischen, verfängt auch in diesem neuen Teil der Serie. Der scheue Autor, der sich so gut wie nie in Lesungen erleben lässt und mit dem Schreiben seine Zeit als Fernseh-Anwalt hinter sich gelassen hat, steht mit jedem neuen Buch direkt auf der Bestsellerliste. Zu Recht: Gewitzter als diese Serie ist wenig auf dem Markt der Spannungsliteratur.

Angaben zum Buch Karsten Dusse: "Achtsam Morden durch bewusste Ernährung"

Heyne Verlag, 2024

544 Seiten, gebunden

ISBN: 978-3-453-42888-1

Hunter heißt nicht nur so, er ist auch Jäger – nicht, um seinen Fleischkonsum zu decken, sondern um Trophäen zu ergattern. Sein Job ist der Handel mit Wertpapieren und Immobilien in den USA, seine Leidenschaft gilt der Großwildjagd in Afrika. Dieser Kontinent ist sein Vergnügungspark, Töten seine Entspannungstechnik. Da Hunter schon alles geschossen hat, was man schießen kann, ist er einem äußerst perversen Angebot seines Wildhüters nicht abgeneigt: Für eine halbe Millionen Dollar darf er Jagd auf einen Menschen machen. Bildrechte: Suhrkamp

Gaea Schoeters ist ein Shooting Star der flämischen Literatur, und mit ihrem radikalen Roman hat sie schon in ihrem Heimatland für Begeisterung gesorgt. Auch, weil sie den Finger in eine Wunde legt namens nie endender Kolonialismus. Nun ist ihr atemloses und dabei beeindruckend sinnliches Werk auch auf Deutsch zu haben, passend zum Gastland-Schwerpunkt Niederlande/Flandern der Leipziger Buchmesse im März 2024. Ein Roman, der an Grenzen führt, in vielerlei Hinsicht.

Angaben zum Buch Gaea Schoeters: "Trophäe"

Aus dem Niederländischen von Lisa Mensing

Zsolnay Verlag, 2024

256 Seiten, gebunden

ISBN: 978-3-552-07388-3

Es ist wie immer bei diesem wunderbaren japanischen Fabulierer, der seit Jahren für den Nobelpreis gehandelt wird: etwas kompliziert. Im Mittelpunkt steht ein 40-jähriger Ich-Erzähler, der sich an seine Jugendliebe zurück erinnert: ein Mädchen, das er kennenlernt, weil beide einen Aufsatzwettbewerb gewonnen haben. Sie ist 16, er 17, er verliebt sich, macht Spaziergänge mit ihr, trifft sie zu langen Gesprächen, die beiden wechseln lange Briefe, ohne dass es zu irgendetwas kommt – denn: Schlussendlich verschwindet dieses Mädchen.

Ein ganz großer Klassiker der Literatur Murakamis steht also im Zentrum, ein Topos der immer wieder bei ihm auftaucht: eine Frau verschwindet. Aber diesmal gibt es einen Anhaltspunkt, wo sie vielleicht sein könnte. Sie hat ihm nämlich von der Stadt hinter der Mauer erzählt, in die man nur kommt, wenn man seinen Schatten am Stadttor abgibt. Weite Teile des Romans spielen in dieser Stadt hinter einer Backsteinmauer, irgendwo am Ende der Welt, in der es kein Gas und keine Elektrizität gibt, nur Einhörner und Traumleser. Bildrechte: Suhrkamp