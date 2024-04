Christoph Heins wohl bekannteste Novelle "Der fremde Freund" aus dem Jahr 1982 erschien aus Titelrechtsgründen in der Bundesrepublik unter dem Namen "Drachenblut". Wie Siegfried in der Nibelungensage schützt die Ärztin Claudia ihr selbstbestimmtes Leben mit einem Panzer, an dem echte Gefühle, Zweifel und Sinnfragen abprallen. Selbst der plötzliche Tod ihres Geliebten Henry bringt ihr Lebensgerüst nicht ins Wanken. Die Welt betrachtet Claudia durch die Linse ihres Fotoapparates, distanziert, nur sehend, was ins Bild gehören soll. Die Schlusssätze hallen lange nach: "Ich wüsste nicht, was mir fehlt. Ich habe es geschafft. Es geht mir gut."

