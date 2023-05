Cornelia Schleime gehört zu den bedeutendsten deutschen Künstlerinnen und feiert 2023 ihren 70. Geburtstag. In der DDR gehörte sie u. a. zur Art-Punk-Band Zwitschermaschine. Bildrechte: Lena Giovanazzi

Und es lassen sich einige grundsätzliche Rahmenbedingungen dieser Parallelwelt herauslesen: Material war meistens knapp, Studiotechnik ebenso wie Film- oder Fotomaterial, also wurde das Improvisieren, das Unfertige, zum Prinzip gemacht. Die von Rosa Extra, den Happy-Straps, der Erfurter Kult-Band Schleimkeim und all den anderen Bands bespielten Kassetten klangen niemals so ausgefeilt wie die LPs von Karat oder Stern Meissen – und eben das war eines ihrer Erkennungsmerkmale. Der politische Protest war hier vor allem ein ästhetischer Widerstand.



Als DDR-kritische Kunst werden inzwischen auch die Literatur der Christa Wolf oder die Lieder des Wolf Biermann verstanden – in Sprache und Form wurden die Grenzen des in der Tradition verankerten guten Geschmacks hier jedoch eher nicht überschritten. Und genau das ist der Unterschied: In Punk und Performance, Sprachspiel und Aktionsmalerei sollte der Widerstand nicht nur beschrieben und behauptet werden, sondern aus dem Material selbst, aus der Verfremdung von Klang, Bild und Sprache erwachsen.