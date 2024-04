Schutz von Kultureinrichtungen Bibliothek, Museum, Kirche: Neues Frühwarnsystem aus Weimar soll Brände verhindern

10. April 2024, 10:44 Uhr

Großbrände wie der von der Pariser Kathedrale Notre-Dame oder der Herzogin Anna Amalia Bibliothek in Weimar können wertvolles Kulturerbe vernichten. In Weimar wurde nun ein System vorgestellt, das solche verheerenden Brände verhindern soll. Es soll Feuer frühzeitig erkennen und erste Brandhilfe anfordern. Es wurde in den vergangenen Jahren innerhalb des Forschungsprojektes "Brawa" entwickelt.