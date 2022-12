Heavy Metal – das steht für treibende Musik mit harten Gitarren und aggressive Männlichkeit. Und für Patches! Die Aufnäher auf Jeans- und Lederjacken sind fester Bestandteil der Kultur. Auch in der DDR hatte diese Musik in den 80er-Jahren zahlreiche Fans. Was es in der DDR jedoch nicht oder kaum gab, sind Patches. Deswegen hat Metalfan Ernst Lustig sich in den 2010er-Jahren die Mühe gemacht, die Logos von Bands wie Formel 1, Hardholz, Macbeth, Biest oder Blitzz nachträglich in Patches zu verewigen. Beeindruckend.