Three For Silver sind eine wilde Doom-Folk-Truppe aus Portland. Lucas Warford, Mastermind hinter der Band, ist mit wechselnden Gast-Musikern seit fast zehn Jahren auf Tour, die ihn jetzt auch nach Chemnitz führt, um das Publikum mit seinem musikalischen Mix aus Folk, Americana und einer Prise Devil Swing zu erfreuen. Besonders bemerkenswert ist dabei seine tiefe, alles durchdringende Gesangsstimme, mit der er auch die letzte Reihe im Publikum erreichen wird.

Bildrechte: Three for Silver

Das queere Bubblegum-Punk-Duo Cry Club hat ein gewisses Talent, Frustrationen und Wut auf soziale Themen in hymnische Mitsing-Songs zu verwandeln. Ihr erstes Album "God I'm Such a Mess" wurde 2019 in ihrer Heimat Australien mit mehreren Preisen ausgezeichnet, nun kommen sie mit ihrem zweiten Album "Spite Will Save Me", das ein bisschen weniger nach fröhlichen Achtziger-Sounds klingt, nach Europa und erfreulicherweise auch nach Chemnitz. Die beiden identifizieren sich als non-binär, schminken sich gerne glitzernde Tränen ins Gesicht und thematisieren Diskriminierung sowie Doppelzüngigkeit der Gesellschaft. Danach wird im Weltecho noch die "Cheers Queers"-Party gefeiert.