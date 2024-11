Für Kurzentschlossene: Der Name der norwegischen Band Kakkmaddafakka löst hierzulande gerne mal ein Schmunzeln aus. Vor allem, wenn Sänger Pål Vindenes über die verschiedenen Einflüsse der Band, die von Sixties bis Synthies reichen, sagt: "Das Einzige, was für uns zählt, ist, dass wir am Ende sagen: Ja, das ist der Kakk-Sound!" Der "Kakk-Sound" – das ist fröhlicher, tanzbarer Indiepop, der vor allem live ganz wunderbar funktioniert, wenn die Fans zu Hits wie "Restless" oder "Our Girl" abgehen. Wichtig zu erwähnen ist nur noch: Kakkmaddafakka heißt laut Angaben der Band "Partylöwen" und da werden sie ihrem Namen auf jeden Fall gerecht.

Mehr Informationen Dienstag, 26. November 2024, 20 Uhr



Alter Schlachthof

Gothaer Str. 11

01097 Dresden

Für Kurzentschlossene: Punk ist nicht tot. Und wenn es dafür einen weiteren Beweis braucht, dann sind es die Undertones, die ganz lebendig auf "45 Years of Teenage Kicks"-Tour sind: So lange ist es also schon her, dass die nordirische Band den Song über eine typische Junge-trifft-Mädchen-Geschichte schrieben, der dann bei Radiomoderator John Peel landete, der "Teenage Kicks" gleich zwei Mal hintereinander spielte und zum Superhit machte. Es sollte bis zu seinem Tod sein Lieblingslied bleiben – und darüber hinaus, denn seinen Grabstein ziert die erste Zeile des Songs: "Teenage dreams, so hard to beat". Fast ein halbes Jahrhundert nach ihrer Bandgründung 1975 sind die Undertones wieder auf Tour, um zu zeigen, dass sie daneben noch jede Menge anderer mitreißender Punkhits im Petto haben.

Mehr Informationen Freitag, 29. November, 20 Uhr



Beatpol

Altbriesnitz 2a

01157 Dresden

"Weihnachten ist mir doch egal", heißt eine inzwischen legendäre Cover-Version von Whams "Last Christmas", die die Kölner Band Erdmöbel 2006 herausbrachte. Seitdem hat sich die schöne Tradition entwickelt, dass jedes Jahr kurz vor Weihnachten ein neues Erdmöbel-Jahresendlied erscheint, das eine ganz eigene Sicht auf die Weihnachtszeit und das vergangene Jahr beinhaltet und gerne mal von Gästen wie Maren Eggert oder Ulrich Matthes unterstützt wird. Welches es dieses Jahr sein wird, ist noch nicht bekannt, aber dass Erdmöbel es auf ihrem ganz eigenen Weihnachtskonzert am Nikolaustag spielen werden, ist sicher.

Mehr Informationen Freitag, 6. Dezember 2024, 20 Uhr



GrooveStation

Katharinenstraße 11-13

01099 Dresden

Weihnachtskonzerte gibt es in diesem Monat naturgemäß viele. Aber so hat man Weihnachten noch nie gehört, verspricht die Ankündigung für das Konzert von Felix Räuber. Der ehemalige Frontmann und Sänger der Pop-Band Polarkreis 18, weltweit berühmt für ihren Nummer-1-Hit "Allein Allein“, schenkt dabei klassischen Weihnachtsliedern ein neues musikalisches Gewand. In seinem typisch träumerischen Popstil interpretiert er dabei mehr oder weniger bekanntes Liedgut. Neben der Musik wird er auch Geschichten erzählen und fragt dabei: "Wie klingt Weihnachten?" Seine Antwort ist ein Konzert für die ganze Familie, das ihn auch in das Umland seiner Heimatstadt Dresden führt.

Mehr Informationen Freitag, 6. Dezember 2024, 20 Uhr

Erlebniswelt Meissen Porzellan-Manufaktur, Talstraße 9, 01662 Meißen



Samstag, 7. Dezember 2024, 20 Uhr

Kleinkunstbühne Q24, Niedere Burgstrasse 5, 01796 Pirna



Samstag, 14. Dezember 2024, 19:30 Uhr

Kulturfabrik Hoyerwerda, Braugasse 1, 02977 Hoyerswerda



Sonntag, 15. Dezember 2024, 16 Uhr

Steinhaus Bautzen, Steinstraße 37, 02625 Bautzen

Als "galanteste Dandy-Band dieser Tage" wollen Das Kitsch verstanden werden. Zu Gitarre und Synthies, Achtziger-Jahre-Vibes und heiteren Melodien singt Martin Schenk über die große Verliebtheit, das leidige Aus und das manchmal ätzende, öfter absurde, zu selten perfekte, aber immer bewegte Dazwischen. Simon Kerler am Schlagzeug und Niklas Rehle am Bass geben den Geschichten auf dem neuen Album "Dauerschleife" den passenden Beat. Nonchalanter und softer Indiepop aus Augsburg.

Mehr Informationen Samstag, 7. Dezember 2024, 20 Uhr



Rösslstube

Friedrichstraße 37

01067 Dresden

Die Band Ell besteht nur aus zwei Menschen, macht aber mindestens Krach für drei. Da passt es also, dass das Duo aus dem Odenwald ihr Genre Krachpop nennt. Lisa-Anna singt für Selbstbestimmung und Lennart trommelt gegen die Gleichmäßigkeit. Die beiden sind erst seit zwei Jahren eine Band, haben aber schon jede Menge Live-Erfahrung gesammelt, unter anderem als Vorband von Das Lumpenpack, bei Klimademos und auf Straßenfesten. Nun gehen sie auf große "Langweilig"-Tour, wobei der Name nicht Programm ist, sondern vielmehr der Name ihres Debütalbums, das 2025 erscheint.

Mehr Informationen Sonntag, 8. Dezember 2024, 20 Uhr



Ostpol

Königsbrücker Str. 47

01099 Dresden

Nachdem die Stereo Total-Sängerin Françoise Cactus im Winter 2021 gestorben ist, blieb Brezel Göring allein zurück – in einem Leben ohne seine Arbeits-, Lebens- und Liebespartnerin. Die Zeit der Trauer hat er in seinem berührenden Solo-Album "Psychoanalyse (Volume 2)" verarbeitet, sehr ehrlich, zudem lustig, manchmal ironisch, manchmal leicht zynisch – aber immer sehr schön in ihrem "Sanften Wahn". Nun ist das nächste Album erschienen: Auch auf "Friedhof der Moral" sind Einsamkeit, Dunkelheit, Sehnsucht und Tod wiederkehrende Motive, aber es macht trotzdem Spaß. Dabei findet man Referenzen zu Klassik, japanischem Blues, Diskomusik, Punk, Hiphop und natürlich französischen Chansons. Ein Konzert zum Weinen, Lachen und danach glücklicher nach Hause gehen.

Mehr Informationen Samstag, 14. Dezember 2024, 20 Uhr



GrooveStation

Katharinenstraße 11-13

01099 Dresden

Levin Goes Lightly kommt aus den Tiefen von Post Punk, Cold Wave und Dancefloor in das Licht der Öffentlichkeit. Über fünf Alben hat er seinen Sound weiterentwickelt: Vom Lo-Fi zu Postpunk, von Englisch zu Deutsch und wieder zurück. Nun stellt er sein neues Album vor: "Numb". Darauf singt er melodisch und melancholisch von toxischen Beziehungen, dunklen Lebensabschnitten und der großen Liebe. Eine Art Cold Wave, bei dem einem warm ums Herz wird.

Mehr Informationen Freitag, 20. Dezember 2024, 20 Uhr



Scheune Blechschloss

Alaunstraße 36-40

01099 Dresden