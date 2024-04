Politisch war die Band Ja, Panik schon immer. Auf ihrem neuen Album "Don‘t play with the rich kids" thematisieren sie Klassismus und wie schwer die Mauer zwischen Arm und Reich einzureißen ist. Musikalisch zelebrieren sie darauf auch ihre Rückkehr als Rock-Band, wie man sie von ihren früheren großartigen Indie-Alben wie "The Angst And The Money" kennt. Sänger Andreas Spechtl hat hier seinen unverkennbaren Sprachstil perfektioniert, indem er Deutsch, Englisch und gelegentlich andere Sprachen mixt. Auch dass er oft David Bowie gehört hat, lässt sich erahnen. Doch trotzdem klingt hier nichts irgendwo abgekupfert, sondern nach neuer, aufregender Gitarrenmusik, die sie nun endlich wieder live spielen.