Bildergalerie Rudolstadt-Festival 2024: Die schönsten Momente in Bildern

Hauptinhalt

07. Juli 2024, 16:08 Uhr

Das Rudolstadt-Festival 2024 für Roots, Folk und Weltmusik vom 4. bis 7. Juli zog auch in diesem Jahr ein buntes Publikum in die thüringische Kleinstadt. Mehr als 25.000 Menschen pro Tag feierten an fast 30 Locations verteilt über die gesamte Stadt die 300 Acts aus 40 Ländern. Das Gastland Deutschland zeigte eindrucksvoll wie multikulturell und vielfältig Folk in Deutschland ist. MDR KULTUR war dabei und hält für Sie die schönsten Impressionen in einer Bildergalerie fest: