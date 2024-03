Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

45. Geburtstag Schauspieler, Musiker, Regisseur: Zehn Fakten über das Multitalent Christian Friedel

09. März 2024, 04:00 Uhr

Ob im Film "The Zone of Interest", in der Serie "Babylon Berlin", mit seiner Band Woods of Birnam oder im Theater – Christian Friedel ist ein echtes Multitalent und als Schauspieler, Musiker und Regisseur erfolgreich. Am 9. März 1979 wurde er in Magdeburg geboren. Seit über zehn Jahren ist Friedel am Staatsschauspiel Dresden engagiert. Aktuell macht er mit dem Film "The Zone of Interest" an der Seite von Sandra Hüller von sich Reden. Der Film ist für den Oscar 2024 nominiert. Nun feiert Christian Friedel seinen 45. Geburtstag. Zehn Fakten, was den Künstler so spannend macht.