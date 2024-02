Bildrechte: Max Hartmann

Live-Musik Erfurt und Jena: Das sind die besten Konzerte im Februar 2024

16. Februar 2024, 09:03 Uhr

Dass Österreich tolle Bands am laufenden Band produziert, zeigt sich bei den Tipps für die besten Konzerte im Februar 2024 für Thüringen. Denn da kommt die Wiener Supergroup My Ugly Clementine nach Erfurt und in Jena treten die Indie-Rock-Band Bipolar Feminin und die Postpunks Culk auf. Nicht ganz so weit hat es Wahl-Weimarerin Catt, die am Klavier träumerische Popsongs spielt. Außerdem empfehlen wir Meagre Martin im Franz Mehlhose und Lina Maly im Kalif Storch. Diese Übersicht wird immer zu Beginn eines Monats aktualisiert, damit Ihnen kein Konzert-Highlight entgeht.