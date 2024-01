Als 2018 der Film "Gundermann" in die Kinos kam, hatten sich Regisseur Andreas Dresen und Gundermann -Darsteller Alexander Scheer zusammengetan, um den Soundtrack anlässlich der Filmpremiere live zu spielen. Daraus entstand ein erfolgreiches Bandprojekt, das die Songs des Liedermachers wie "Gras" oder "Linda" auch live präsentiert. Inzwischen haben sie ihr erstes Live-Album "Immer Wieder Nie Genug" veröffentlicht, das auch das eine oder andere Cover anderer Musiker bereithält. Im Januar sind Alexander Scheer, Andreas Dresen und Band im F-Haus in Jena zu hören.

Die Leipziger Singer-Songwriterin Karo Lynn macht melancholischen Indie-Folk-Pop. Auf ihrem dritten Album "A Line In My Skin" zeigt sich die Musikerin zerbrechlicher und näher als je zuvor. Ihre beschwingten Indie-Beats sind einer wohlig düsteren Synthie-Atmosphäre gewichen. Abgerundet wird das Ganze von Karo Lynns ausdrucksstarker, tiefer Stimme. Nachdem sie im Frühjahr 2023 die Songs bereits mit voller Band vorgestellt hat, präsentiert sie diese nun noch einmal ganz reduziert und akustisch – unter anderem im Haus Dacheröden in Erfurt.