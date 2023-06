An der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar hat Alex Vaughn Komposition studiert.

An der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar hat Alex Vaughn Komposition studiert.

Genau daran hat Alex Vaughan allerdings Zweifel. Das Projekt sei so verkauft worden, als ob es komplett von einer KI entwickelt worden sei. Dabei habe die KI wahrscheinlich nur skizzenhafte Melodien generiert, meint er. Musikwissenschaftler hätten dann die schönsten Melodien ausgesucht, wieder andere alles zusammengebaut und orchestriert. Vaughan kommt zu dem Schluss: "Was die KI gemacht hat, ist ziemlich wenig."

Dass künstliche Intelligenz aber bald in der Lage sein wird, komplexe Musik zu komponieren, und zwar gut und wirklich ganz allein – davon ist Alex Vaughan überzeugt. Er berichtet von MusicLM, einem Tool von Google. Dieses generiert aus wenigen Vorgaben fertige Musikstücke, die man sofort anhören kann. In einer Qualität, die Vaughan verblüfft:

Zum Fortschritt der KI-Musik trägt Alex Vaughan selbst bei: Seine einzelnen Programme zur Akkord-, Melodie- und Arrangement-Generierung will er nun in einem einzigen, großen Programm vereinen. Mit seinem Start-up "Swan Sonic" will er es in Kürze auf den Markt bringen.