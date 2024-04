Die Berliner Band mit dem seltsamen, aber schwer zu vergessenen Namen hat eine ziemlich genaue Ahnung davon, was sie selbst eigentlich macht: "Acht Eimer Hühnerherzen sind ein halbakustisches Nylon-Punk-Trio auf Bindungsangst. Wandergitarren-Hardcore mit Fuzz und Driver für alle Heiter-Depressiven. Ein post-dadaistischer Soundtrack-of-our-Lives für die drei großen 'A's der Städte: Alleinerziehende, Alkoholiker und Allergiker...und alle anderen Lost Souls." Tja, das hätten wir nicht besser sagen können. Außer dass die ohrwurmhaften Songs des das Kreuzberger Trios – bestehend aus der Sängerin Apocalypse Vega, dem Bassisten Herr Bottrop und Schlagzeuger Bene Diktator – sehr gute Laune machen und voller Selbstironie und Alltagsweisheit stecken. Also hin da!

Bildrechte: IMAGO/Future Image

Mehr Informationen Samstag, 11. Mai, 20 Uhr



Kulturquartier Schauspielhaus, Klostergang 4, 99084 Erfurt

Die Bezeichnung "Liedermacher", unter der Strom & Wasser gerne mal einsortiert wird, wird der Gruppe nicht ganz gerecht, auch wenn er auf den Kopf der Band Heinz Ratz zutrifft. Mit seiner Band Strom & Wasser macht aber eher Punk-Polka-Randfiguren-Walzer-Rock mit stark kabarettistischer Schlagseite – auch ihre politischen Aktionen sind spektakulär. Jetzt sind sie auf "Die Grenze der Gier"-Tour und spielen in mehreren thüringischen Städten Benefizkonzerte zur Stärkung der Sozialberufe. Die Forderung: "Bezahlt die Menschen anständig, die dafür sorgen, dass unsere Welt menschlich bleibt! Zahlt ihnen z. B. pauschal das Doppelte!" Unterstützt werden sei dabei von verschiedenen Gästen, z.B. im Erfurter Museumskeller vom Multiinstrumentalisten und – hier passt das Wort sehr gut – Liedermacher Wenzel.

Bildrechte: IMAGO / Eibner

Mehr Informationen Mittwoch, 8. Mai 2024, 20 Uhr

Alte Papierfabrik Greiz - KulturGarage, Mylauer Straße 3, 07973 Greiz



Mittwoch. 15. Mai 2024, 20 Uhr (Mit Wenzel)

Museumskeller, J.-Gagarin-Ring 140 a, 99084 Erfurt



Donnerstag, 16. Mai 2024, 20 Uhr (Mit Halbe Farben)

Make Some Noise, Bahnhofstraße 60, 96515 Sonneberg

Helge Schneider ist inzwischen 68 Jahre alt, aber das merkt man ihm überhaupt nicht an, im Gegenteil, er scheint mit den Jahren immer mehr zum Kind zu werden. Sein wohl größter Hit "Katzeklo“ ist über 30 Jahre alt, und auch da merkt man nichts von Alterserscheinungen. Gut also, dass Helge jetzt mit seinen "travellig stars" auf "Katzeklo auf Räder"-Tour geht und zeigt, dass er jenseits des Katzeklos noch so viele Hits hat, auf die die Aussage "Das ganze Geld mit Quatsch verdient" perfekt passt, obwohl Helge auch ein begnadeter Musiker ist. Live-Konzerte von ihm sind daher immer ein Vergnügen – für alte und auch jüngere Menschen.

Bildrechte: Universal Music

Mehr Informationen Donnerstag, 16. Mai 2024, 20 Uhr

Weimarhalle, Großer Saal UNESCO-Platz 1 99423 Weimar

Alin Coen erzählt in ihren Liedern Geschichten: Geschichten vom Ich und Du und Wir. Geschichten von Schönheit und Schmerz und all den Gefühlen dazwischen. Geschichten auf Deutsch und auf Englisch. In Weimar – der Stadt, in der sie studierte und ihre Band gründete – wird sie zusammen mit Fabian Stevens (Drums) und Philipp Martin (Bass) all diese Geschichten erzählen und dabei beweisen, dass sie nicht nur toll singen kann, sondern auch tiefgründig dichten.

Bildrechte: David Dollmann