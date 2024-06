Dessau: Eigenes Hip-Hop-Label und gute Adresse für Aggro Berlin zum Plattenpressen

Zur selben Zeit gründete Matthias "Kretschi" Kretzschmer in Dessau eins der ersten Hip-Hop-Labels mit eigenem Vinyl-Presswerk. Sogar die Jungs von Aggro Berlin kamen zu Kretschi, um ihre Platten pressen zu lassen: "Ich war cool mit den Chefs von Aggro Berlin, Specter und Spaiche. Hab mit denen früher Graffiti gesprüht und Breakdance gemacht. Es ging immer über Kumpel-Connections. Damals hab ich 500 Exemplare der ersten 'Alles ist die Sekte'-Platte gepresst und die im Opel Corsa von Dessau nach Berlin gefahren."

Bildrechte: Matthias Kretzschmer

Den ersten Hip-Hoppern im Osten fehlten oft nicht nur echte Adidas-Sneakers und neue Hip-Hop-Songs, sondern auch Netzwerke. Doch davon ließ sich Kretschi nicht bremsen. Mit Kreativität, Offenheit und großem Tatendrang brachten er und seine Freunde die Kultur voran. "Als Hip-Hopper in der DDR warst du immer auf Entdeckungsreise (…) man hat da so richtige Antennen für entwickelt und musste aktiv sein. Es gab ja keine Handys. Es war eher so: Oh, der hat dicke Schnürsenkel, der hat bemalte Klamotten. Das war etwas Besonderes. Alles haben wir aufgesaugt. Immer am Gucken, immer am Connecten – Tapes und Moves ausgetauscht, um das, was wir aus dem Westen kannten, zu adaptieren."

Bildrechte: Matthias Kretzschmer

Als Hip-Hopper in der DDR warst du immer auf Entdeckungsreise. Matthias Kretzschmer, Label-Gründer, Club-Besitzer und Hip-Hopper der ersten Stunde

Mittlerweile hatte Kretschi neben dem Musiklabel angefangen, als Manager zu arbeiten und eröffnete mit seinen Jungs einen der angesagtesten Hip-Hop-Clubs Deutschlands, das "Bounce87" in der Leipziger Innenstadt. Hier gaben sich Rapstars wie Kool Savas, Azad, Fler und Bushido die Klinke in die Hand. Auch internationale Stars wie Jadakiss und Busta Rhymes traten dort auf. "Den Osten auf die Karte bringen, das war unser Ziel", erklärt Kretschi seine Motivation. Und dieses Vorhaben ist geglückt.

Bildrechte: Matthias Kretschmer

Aus Halle an die Spitze der internationalen Charts

Fabian Lang, damals unter dem Künstlernamen "Fabster" als Rapper aktiv, denkt gerne zurück an die Anfänge seiner Karriere. Auch ihm hat die Hip-Hop-Kultur Identität, Halt und Werte vermittelt:

Du konntest dich als Jugendlicher entscheiden, ob du Nazi, Zecke oder Hip-Hopper wirst. Es gab eine politische Notwendigkeit, sich zu committen. Punks waren politisch eher bei uns zuhause. Deshalb gab es oft Hip-Hop-Jams in Punk-Clubs. Fabian Lang, Produzent

Das ostdeutsche Zusammengehörigkeitsgefühl war groß. Dennoch hatte der Westen eine bessere Ausgangssituation und dadurch einen klaren Vorsprung in Struktur, Möglichkeiten und Außenwirkung, sagt Fabian. "Köln hatte Mzee Records mit Cora E. und den Stieber Twins, in Stuttgart gab es das Label Four Music, Sony saß in München, Viva in Köln. Wir haben das als Zaungäste bewundert."

Bildrechte: Benny Körber

"Der Anspruch war immer, der King deiner Stadt zu sein, während man im Westen vielleicht schon dachte, ich will King von Deutschland werden", so Fabian. King seiner Heimatstadt Halle ist Fabian im Hip-Hop schon lange. Heute produziert er als "The Breed" allerdings nicht nur Musik für nationale Stars wie Max Herre, Xatar, Plusmacher und Marteria, auch internationale Stars wie Anderson Paak oder Kodak Black rappen über Fabians Musik. Im hauseigenen Studio übernimmt er große Auftragsproduktionen und komponiert Filmmusik wie zuletzt für den Kinofilm "Spuk unterm Riesenrad".

Wer sind die Hip-Hop-Frauen des Ostens?