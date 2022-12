Auch im Dezember gibt es rund um Weihnachten in Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen zahllose hochkarätige Konzerte: Joy Denalane spielt in Erfurt eine Hommage an den Soul, Erdmöbel versetzen Chemnitz musikalisch in Weihnachtsstimmung, Tocotronic singen in Dresden "Nie wieder Krieg" und Singer-Songwriter Simon Joyner begeistert in Halle mit Musik à la Bob Dylan. In Magdeburg ist das Konzert von Ulla Meinecke, der Dichterin des Pop, ein Highlight.