Live-Musik erleben Von Punk über Disko bis Indie – die besten Konzerte im Juni 2023

Die Hard-Rocker von KISS machen auf Abschiedstour in Dresden halt. Erobique bringt mit seiner Discomusik Erfurt zum Tanzen, Deutschrock gibt es mit Thees Uhlmann in Leipzig und Magdeburg und in Glauchau ist die melancholische Indieband Madrugada zu erleben: In Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gibt es im Juni 2023 tolle Live-Musik. Hier sind all unsere Konzert-Tipps, sortiert nach Region mit den Terminen und Adressen.