Christoph Drieschner, alias Tex, kennen viele als Gründer und Moderator der Musiksendung TV Noir. Die Musik-Talk-Show, in der Singer-Songwriter*innen zu Gast sind und im intimen Rahmen akustische Versionen ihrer Stücke vortragen, wurde schnell zum Aushängeschild für Musik der leisen Töne. Doch der studierte Mathematiker Drieschner macht selbst seit den Neunzigern Musik und hat fünf Alben veröffentlicht. Die Songs des charismatischen Liedermachers sind dabei so vielfältig wie er selbst: Mal schlägt er leise Töne an, mal kraftvolle Balladen, klingt mal heiter, mal melancholisch. Dabei ist Tex aber vor allem immer eins: authentisch. Nach einer Serie intimer Hauskonzerte und einer Leonard-Cohen-Tribute-Tour 2023, geht Tex 2024 auf Clubtour. Auftakt ist am 5. April im Alten Ratskeller in Zeitz.

Seit der Veröffentlichung ihres Albums "The Angst And The Money" im Jahr 2009 hat die österreichische Band Ja, Panik einen festen Platz im deutschsprachigen Indie-Bereich. Nachdem das letzte Album eher experimentell-poppige Einschläge hatte, feiern sie mit ihrer neuen Platte "Don’t play with the rich kids" die Rückkehr zum gitarrenheulenden Indie-Rock ihrer frühen Tage. Das mag an Blur oder David Bowie erinnern und hat dennoch seinen ganz eigenen Stil. Die Texte, die Sänger Andreas Spechtl in perfektem Denglisch und stets mit einem Hauch Wiener Schmäh vorträgt, sind gewohnt gesellschaftskritisch. Passend zum Albumtitel liegt der Fokus diesmal auf dem Klassismus. Im April sind Ja, Panik mit der neuen Platte auf Tour und rocken auch das Conne Island in Leipzig.