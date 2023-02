Sängerin und Songwriterin Teresa Bergman fusioniert in ihrer Musik Folk mit Jazz und Funk. Dazu beeindruckt die Neuseeländerin und Wahlberlinerin mit ihrer vielseitigen wie kraftvollen Stimme, die sie auch für ihr Live-Publikum stets herausfordern soll. In der Corona-Zeit hat Bergmann in Eigenregie ihr drittes Album aufgenommen, dessen Titel Statement, Selbstbekenntnis und Augenzwinkern zugleich ist: "33, Single & Broke". Diese präsentiert sie nun auf Tour. Konzertbesucher*innen können sich auf Songs freuen, die mal zum Tanzen animieren und mal zum Schwelgen bringen.